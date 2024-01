Atletica | record italiano U20 femminile nei 200 metri per Valensin

Leggi su sportface

(Di sabato 13 gennaio 2024) La diciassettenne sprinter Elisaha fissato il nuovounder 20 indoor sui 200. A Padova la giovane lombarda ha fermato il cronometro in 23?79, abbassando di quasi sei centesimi decimi il precedente primato, che resisteva dal 2020. Molto lontane le altre, a testimonianza del grande risultato ottenuto. Seconda infatti è giunta campionessa tricolore dei 100 juniores Alessandra Gasparelli, a quasi un secondo di distanza (24?68), mentre terza ha chiuso Valentina Vaccari con 24?93. Il crono dinon è molto distante dal suo personale all’aperto, il 23?63 realizzato in estate agli Europei U20 di Gerusalemme, dove si è piazzata settima in finale. Inoltre l’atleta allenata dall’ex lunghista e ostacolista Fausto Frigerio è competitiva anche negli ostacoli: nello scorso ...