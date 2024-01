Atletica | Rebecca Borga vicina al personale ad Ancona nei 400 metri | bene Escalona nei 60 ostacoli

(Di sabato 13 gennaio 2024) Prosegue il meeting indoor al PalaCasali di, Fiamme Gialle,nei 400. 52.96,alindoor di 52.69 di tre anni fa, per la veneziana al termine di una gara dominata. Secondo posto per la junior Gloria Kabangu Acsi Italia) in 54.60, top ten under 20 italiana di sempre. Nei 60under 18 impressiona il romano Kyan, che corre in 7.75, a 4 centesimi dal miglior tempo italiano di Lorenzo Simonelli, in batteria e poi in 7.82 in finale. Nei 400per Alessandro Moscardi, che fa segnare un ottimo 47.65. SportFace.

