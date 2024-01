Atletica | Giada Carmassi parte bene tra le barriere Buona prima di Rebecca Borga

(Di sabato 13 gennaio 2024) Non soltanto Elisa Valensin nel ricco sabato di gare indoor in giro per l’Italia.ha incominciato la stagione con il piede giusto, correndo i 60 ostacoli con il tempo di 8.07 a Udine. L’azzurra ha tolto cinque centesimi al proprio personale ed è diventata la nona italiana di sempre, poi in finale ha concluso al secondo posto in 8.11 alle spalle della slovena Nika Glojnaric (8.09). La 29enne friulana, che lo scorso anno si impose sui 100 hs ai Campionati Italiani, si è cimentata anche in un test sui 60 piani chiuso con il crono di 7.54. Al PalaCasali di Ancona si è invece messa in evidenza, che ha vinto i 400 metri al termine di una gara di testa. La veneziana ha tagliato il traguardo in 52.96, avvicinandosi al personale di 52.69 che risale a ormai tre anni fa. Si trattava della ...

... per l'Obstacle Course Racing (OCR); Augusto Pancotti, per la mountain bike;Conversini e ... che ha dedicato la vita allo sport, in modo particolare all'. Premio alla crew dell'anno ...... per l'Obstacle Course Racing (OCR); Augusto Pancotti, per la mountain bike;Conversini e ... che ha dedicato la vita allo sport, in modo particolare all'. Premio alla crew dell'anno Il ...Saranno quasi 200 gli atleti delle nostre società a viaggiare in questo week end per la disputa dei vari meeting... Saranno quasi 200 gli atleti delle nostre società a viaggiare in questo week end per ...Sabato 6 e domenica 7 le atlete dell’Atletica Lugo hanno avviato la stagione agonistica ad Ancona nel primo meeting indoor della stagione 2024, portando a ...