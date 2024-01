Atletica | Elisa Valensin è la sprinter del futuro? Record italiano under 20 a 17 anni!

Leggi su oasport

(Di sabato 13 gennaio 2024)è una delle note più liete di un intenso sabato di gare a livello indoor sul territorio nazionale. La spinter lombarda ha infatti corso i 200 metri in un interessante 23.79, firmando il nuovo20 al coperto. La 17enne milanese ha sfrecciato al PalaIndoor di Padova e ha sbriciolato in un colpo solo ben due primati: quello delle allieve in sala (24.07 stabilito da Chiara Gherardi sei anni fa) e quello delle juniores indoor (il 23.85 che Dalia Kaddari timbrò il 9 febbraio 2020 ad Ancona).si è fermata non troppo lontana dal personale all’aperto sul mezzo giro di pista, ovvero il 23.63 corso la scorsa estate agli Europei20 di Gerusalemme, dove tagliò il traguardo in settima posizione. L’allieva di ...