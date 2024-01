Atalanta | le ultime sull’allenamento a Zingonia La situazione sugli infortuni

(Di sabato 13 gennaio 2024) Il rapportodell’tra recuperi,e preparazione in vista della gara contro il Frosinone Stamattina l’si è allenata al Centro Bortolotti diper preparasi alla sfida di campionato contro il Frosinone. Ecco il report della società bergamasca per quanto concerne gli(e possibili recuperi). De Roon regolarmente in gruppo, parzialmente con la squadra l’attaccante El Bilal Touré (migliorando sempre di più seduta dopo seduta) e per l’esterno Hans Hateboer solito lavoro di terapie.

El Bilal Touré oggi è sceso per la prima volta in campo e in gol (doppietta nell’11-0 contro la Real Calepina) a sei mesi... (calciomercato)

