Atalanta-Frosinone lunedì 15 gennaio 2024 ore 20 | 45 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

(Di sabato 13 gennaio 2024) L’è in corsa per il quarto posto e il pareggio 1-1 sul campo della Roma nonostante la rimonta subita dai giallorossi ha permesso agli uomini di Gasperini di guadagnare un punto sulla Fiorentina e di tenersi alle spalle la squadra di Mourinho, con i bergamaschi capaci anche di eliminare il Milan dalla coppa Italia InfoBetting: Scommesse Sportive e

Le Formazioni ufficiali di Atalanta-Frosinone , match valido per la ventesima giornata del campionato di Serie A 2023 / 2024 . Imbattuta da quattro ... (sportface)

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere, Scamacca . All. Gasperini ... (calciomercato)

Alle 20.45 scenderanno in campo Atalanta e Frosinone nel match valido per la 20esima giornata di Serie A. Ecco le Formazioni ufficiali Alle 20.45 ... (calcionews24)

Gasperini ripropone Scamacca dal primo minuto al centro del tridente completato da De Ketelaere e Koopmeiners. A centrocampo piena conferma per De ... (bergamonews)

Formazioni ufficiali Atalanta-Frosinone : pronostico marcatori , ammoniti e tiratori della sfida di Serie A in programma questa sera a Bergamo La ... (ilveggente)

Le formazioni ufficiali di(3 - 4 - 1 - 2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere, Scamacca. ...... la nona ha visto scendere in campo Zito Luvumbu (Cagliari); la decima Matias Soulé (); e ... nella diciottesima è stato il momento di Matteo Ruggeri (); nella diciannovesima quello di ...Le formazioni ufficiali scelte da Gasperini e Di Francesco per Atalanta-Frosinone, partita valida per la 20esima giornata di Serie A ...Mediagol è un marchio registrato, tutti i diritti sono riservati. Vietata la riproduzione anche parziale. Copyright © 2020-2021 Mediagol.it La concessionaria ...