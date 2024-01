Atalanta | col Frosinone c'è l'intreccio del mercato

(Di sabato 13 gennaio 2024) Non è la prima volta che una partita di Serie A per l'diventa l'occasione per intavolare delle trattative con la squadra...

... che permette a Walter Mazzarri di salire a 31 punti, superando in un colpo solo, Lazio e ... ma Ochoapiede fa il miracolo. Il portiere granata però non può far nulla al 96 , quando è ...I rossoblù sono reduci dal ko di Udine e dal pareggio casalingoGenoa in campionato. L'... Bologna, Motta e l'elogio all'Durante il botta e risposta in sala stampa, al tecnico rossoblù ...Non è la prima volta che una partita di Serie A per l`Atalanta diventa l`occasione per intavolare delle trattative con la squadra ospite. Lunedì sarà il caso.CALCIO. Lunedì 15 gennaio col Frosinone al Gewiss Stadium (ore 20,45) Gasperini dovrebbe riproporre la formazione che ha vinto a San Siro in Coppa Italia. Sugli esterni Holm e Ruggeri partono davanti ...