Assegno unico 2024 | quando verrà pagato quest’anno? Le date

(Di sabato 13 gennaio 2024): a inizio gennaio l’Inps ha comunicato leda prendere a riferimento per il versamento del sostegno economico nel corso di. L’ente conferma la continuità delle erogazioni per chi già risultava percettore a dicembre 2023, solo chi prendeva il Reddito di Cittadinanza dovrà presentare una nuova domanda il prima possibile.: con un apposito messaggio l’Inps ha comunicato leda prendere a riferimento per il versamento del sostegno economico durante il corso dell’anno. Come già sperimentato nel 2023, mese dopo mese, l’erogazione del beneficio sarà spalmata su 3. A meno di comunicazioni che incidono sul calcolo dell’importo, quindi, coloro che già ...

Il valore dell'ISEE è necessario, ad esempio, per la determinazione dell'importo dell', così come per l'eventuale attribuzione del bonus sociale bollette . Nel caso dell', ...... magari, alla madre di rientrare in qualche forma di sussidio (come ad esempio l'di ... L'modo per far sì che i redditi del ragazzo, ormai autonomo economicamente , non rientrino nell'Isee ...sia per le prestazioni erogate direttamente dall'Istituto come l'Assegno unico o l'Assegno di inclusione sociale. La mancata applicazione della disposizione è rilevante anche ai fini delle valutazioni ...