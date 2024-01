Assegno di inclusione 2024 | ecco i requisiti di reddito familiare e come fare richiesta

(Di sabato 13 gennaio 2024)di, quali sono idipresentare domanda. Dal 18 dicembre è possibile presentare la domanda didi(ADI), la nuova misura di sostegno economico e disociale e lavorativa, che entrerà in vigore il prossimo 1° gennaio. L’disegue l’introduzione del Supporto per la Formazione e il Lavoro...

Estratto dell'articolo di Valentina Conte per 'la Repubblica'diAlla fine di questo mese, il 26 gennaio, 450 mila famiglie riceveranno il primo accredito dell'di, il sussidio che ha sostituito il Reddito ...È positivo il primo bilancio delle nuove misure introdotte dal decreto lavoro in sostituzione del reddito di cittadinanza, cioè l'die il supporto per la formazione e il lavoro . A fornire un primo quadro della situazione è stata la Ministra del Lavoro , intervenuta l'11 gennaio nella trasmissione " Cinque ...Solitamente, questo è il periodo dell’anno in cui, scaduto l’Isee precedente (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), si procede con la richiesta di quello aggiornato, per ottenere o confe ...Roma- Sono oltre cinquecento i progetti per l’autismo che vanno dall’assistenza diretta (voucher, assegno di cura) all’inserimento lavorativo, dai progetti dell’abitare alle attività sociali. Si ...