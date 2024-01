Ascolti TV | Venerdì 12 gennaio 2024 Ciao Darwin vince col 23 6% 3 | 5 mln | Colpo di Luna parte dal 20% 3 | 3 mln Quarto Grado al 7 5%

(Di sabato 13 gennaio 2024) Paolo Bonolis -9 Nella serata di ieri,12, su Rai1 – dalle 21:42 alle 00:09 – il debutto didiha conquistato 3.320.000 spettatori pari al 20% di share. Su Canale5 – dalle 21:35 alle 00:57 –9 – Giovanni 8.7 ha incollato davanti al video 3.478.000 spettatori con uno share del 23.6% (Highlights: 1.250.000 – 23%). Su Rai2 The Rookie raccoglie 697.000 spettatori con il 3.9% (primo episodio in prima tv a 800.000 e il 3.8%, secondo episodio in prima tv a 836.000 e il 4.5%, terzo episodio in replica a 463.000 e il 3.2%). Su Italia1 Rambo raccoglie 1.218.000 spettatori (6.2%). Su Rai3 la prima tv di Hotel Europa raccoglie 527.000 spettatori (3%). Su Rete4...

