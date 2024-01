Ascolti tv ieri | Virginia Raffaele contro Ciao Darwin di Bonolis | chi ha vinto

(Di sabato 13 gennaio 2024) Glitv divenerdì 12 gennaio 2024 hanno fatto registrare per il debutto di Colpo di Luna disu Rai1 3.320.000 telespettatori, share 20%. Su Canale 5ha ottenuto 2.478.000 telespettatori, share 23.6% (ad oggi la sesta puntata della nona edizione risulta essere in valori assoluto la meno vista). Su Rete 4 Quarto Grado ha registrato 1.121.000, 7.5%. Di seguito glitv disera degli altri canali: Rai2 serie The Rookie 800.000, 3.8% e 836.000, 4.4% Italia 1 film Rambo 1.218.000, 6.2% Rai3 film Hotel Europa 527.000, 3% La7 La Torre di Babele 823.000, 4% Tv8 Cucine da Incubo 260.000, 1.3% NOVE I Migliori Fratelli di Crozza 505.000, 2.5%.tv: volano ...

... la tensione, la stanchezza per la diretta, la preoccupazione per glidel nuovo impegno ...sera, per rimediare alla frittata, Bianca ha precisato all'inizio di trasmissione: "Da quello che ...Ecco i risultati della prima serat in base ai dati di share sul prime time come riportato da davidemaggio.it Notizia in aggiornamentotv: chi ha vintosera Nella serata di, ...Chi ha vinto la gara degli ascolti tv Colpo di luna, programma di Virginia Raffaele in onda su Rai 1 e Ciao Darwin, trasmissione con Paolo Bonolis e ...ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, venerdì 12 gennaio 2024 Su Rai 1 è andato in onda il programma di Virginia Raffaele Colpo di luna. Su Rai 3 Hotel Europa. Su Rete ...