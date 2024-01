Ascolti TV | dati Auditel di ieri | venerdì 12 gennaio 2024

(Di sabato 13 gennaio 2024)tv: idei programmi più visti di12, in prima serata, access prime time e preserale dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 il talent show The Voice Kids ha totalizzato 3320 spettatori (19,95% di share); su Canale5 la puntata di Ciao Darwin 9 ha avuto 3478 spettatori (share 23,59%). Il film Rambo su Italia1 ha ottenuto 1218 spettatori (6,21%); su Rai2 gli episodi di The Rookie hanno portato a casa 800 spettatori (3,84%) nel primo episodio e 836 (4,47%) nel secondo; il film Hotel Europa su Rai3 ha conquistato 527 spettatori (2,98%). Su Rete4 la puntata del programma Quarto Grado ha interessato 1121 spettatori (7,52%) e su La7 il programma La Torre di Babele ne ha portati a casa in ...

