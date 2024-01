Arresti per droga | ad Afragola due pregiudicati | ad Orta coppia di insospettabili

Tredici arresti e due fermi in flagranza eseguiti nelle province di Caserta , Salerno e Teramo su oltre 400 episodi di spaccio e più di 500 grammi di ... (secoloditalia)

Sono al momento 329 i membri delle bande criminali arrestati dal l’esercito e dalla polizia in Ecuador dove nelle ultime ore è esploso il caos dopo ... (secoloditalia)

A Castel Volturno e in altri centri delle province di Caserta, Salerno e Teramo, i carabinieri della Compagnia di Santa Maria Capua Vetere, hanno ... (ilcorrieredellacitta)

Non solo Ostia, ondata di arresti per Droga a Roma . Controlli dalle periferie al centro, sequestrate cocaina, crack, marijuana e hashish. Sette ... (ilcorrieredellacitta)

... un camper parcheggiato in un'area balneare della città di Cagliari, dove adempiva aglidomiciliari che gli erano stati imposti dalla magistratura cagliaritana,prendersi qualche ora di ...Dopo le consuete procedure, anche quest'altro minore è stato affidato ad altra Comunitàminori di Padova. Sono stati denunciati anche alcuni giovani italiani, indiziati di porto di oggetti atti ...I finanzieri della Compagnia di Cerignola hanno eseguito 7 misure cautelari personali e 4 provvedimenti di sequestro preventivo, anche per equivalente, nei confronti degli amministratori di ...PADOVA - Non è ancora maggiorenne, ma il suo volto e il suo nome sono ben noti alle forze dell'ordine padovane. E lo erano anche prima del fermo di ieri, che l'ha portata nel ...