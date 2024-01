Aron non ce l’ha fatta | morto il cane bruciato vivo dal padrone a Palermo

c'è più - si legge in un post dell'associazione - Lav di Palermo - Il suo corpoha retto, sebbene lui abbia lottato fino alla fine"., il pitbull legato a un palo e bruciato vivo qualche gorno fa a Palermo, e' morto. "Ci hanno appena chiamato dalla clinica.c'e' piu'.", afferma la Lega anti vivisezione (Lav). "Il suo corpo - ha aggiunto la Lav su facebook -ha retto, sebbene lui abbia lottato fino alla fine". Per restare aggiornato sulle ...Speranza finita per Aron, il pitbull bruciato vivo dal suo padrone in una piazza nel centro di Palermo. Il cane, annuncia la Lav locale, è morto nella clinica veterinaria che lo aveva preso in cura ...L'annuncio in un post su Facebook della Lav. Il proprietario è stato denunciato. Raccolte quasi 40 mila firme in una petizione ...