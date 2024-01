Aron non ce l’ha fatta | morto il cane bruciato vivo dal padrone a Palermo

(Di sabato 13 gennaio 2024) (Adnkronos) – E’, il pitbulldal suoin una piazza nel centro di. Ilnella clinica veterinaria che lo aveva accolto dopo l’allarme lanciato dalle persone. “non c’è più – si legge in un post dell’associazione -Lav di– Il suo corpo non ha retto, sebbene lui abbia lottato fino alla fine”. L'articolo proviene da Italia Sera.

Franco Ordine , noto giornalista, ha stilato un editoriale in merito alla prestazione del Milan contro l'Atalanta in Coppa Italia (pianetamilan)

c'è più - si legge in un post dell'associazione - Lav di Palermo Il suo corpoha retto, sebbene lui abbia lottato fino alla fine".c'è più - si legge in un post dell'associazione - Lav di Palermo - Il suo corpoha retto, sebbene lui abbia lottato fino alla fine". [email protected] Per un'avvocata di Bergamo, Rita Duzioni, sono scattati il ritiro del passaporto e l'accusa di omessa custodia di animali a Malindi perchè uno dei suoi cinque cani che ...Potrebbe non farcela Aron, il pitbull che ieri a Palermo, in via delle Croci, è stato legato con una catena ad un palo e dato… Leggi ...