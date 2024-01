Arnaldi-Walton stanotte in tv | orario | canale e diretta streaming Australian Open 2024

(Di sabato 13 gennaio 2024) Matteoaffronterà Adamal primo turno degli(cemento outdoor). Debutto ampiamente alla portata per il tennista azzurro, che inaugurerà il suo cammino a Melbourne contro una wild card locale, numero 176 del ranking Atp. Nettamente favorito, che ha molta più esperienza nel circuito ed al momento è decisamente più pronto.è reduce dalle qualificazioni superate ad Adelaide e potrà contare sul supporto del pubblico, ma sembra difficile ipotizzare una sua vittoria, anche perché si tratterà del primo match della carriera al meglio dei 5 set. Tra i due non ci sono precedenti. MONTEPREMI PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONEscenderanno in campo, ...

Botic Van de Zandschulp (NED) Matteovs Adam(AUS) Lorenzo Sonego v Daniel Evans (GBR) Flavio Cobolli v Nicolas Jarry (18, CHI) Giulio Zeppieri v Dusan LajovicMatteogiocherà contro la Wild Card australiana Adamsulla Kia Arena, mentre nel frattempo Lucia Bronzetti cercherà di prevalere su Lesia Tsurenko sulla 1573 Arena.