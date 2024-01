Arbitri | la rabbia di Rocchi | “Non siamo il male del calcio”

(Di sabato 13 gennaio 2024) Roma, 13 gen – Il designatore degliGianlucaalla presentazione alla stampa del centro Var della Lega di serie A si è lasciato andare ad un duro sfogo. Lo sfogo diA metà campionato, glitracciano il bilancio. “Nonnoi ildele d’ora in poi non accetteremo tutto: basta insulti o, peggio, minacce, chiediamo regole severe come fa l’Uefa. In Europa chi offende o mette a repentaglio la sicurezza arbitrale, viene punito severamente”, dice il designatore Gianluca. Tracciato quindi una sorta di punto di non ritorno. Allenatori perennemente in rivolta, giocatori irrispettosi, tesserati travestiti da ultrà nel tunnel degli spogliatoi: secondo gliè il caos. “Noi sbagliamo e se ...

Lae l'orgoglio, la passione e il pentimento. Nella furente conferenza stampa in cui ha fatto ... Due tra i migliori(eVAR) d'Italia. E il gol viene incredibilmente convalidato. ......coach dei canadesi si è presentato come una furia in conferenza stampa sfogando tutta la sua... ' Questa è una vergogna per glie per la lega che lo permette . 23 tiri liberi per loro e ...Gianluca Rocchi, designatore arbitrale, ha deciso di prendere una posizione forte e chiara riguardo la situazione attuale del calcio. Ha espresso la sua frustrazione per gli errori commessi nelle ulti ...Marianella: «Bastoni Duda Ammiro Rocchi, ma l’errore del Var è gigantesco». Il commento dell’audio dell’episodio Marianella a Sky Sport ha commentato quanto emerso dall’audio del Var dell’episodio Ba ...