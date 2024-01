Anticoagulanti | medici di famiglia | “Nessun allarme per terapie”

(Di sabato 13 gennaio 2024) (Adnkronos) – “Non c’èa preoccupazione per la gestione delle. I pazienti sono seguiti sia sul territorio daidisia dagli specialisti, che insieme danno risposte ai pazienti e chiedono alle istituzioni di aiutarli nel favorire una maggiore collaborazione tra di loro”. Lo spiega all’Adnkronos Salute Walter Marrocco, medico didella Federazione didina generale (Fimmg) esperto di farmaci in merito alle polemiche legate alla nota 101 dell’Agenzia italiana del farmaco, la cui sospensione è stata appena prorogata di 4 mesi, che introduce nuovi criteri per la gestione deglinei casi di trombembolismo venoso e la cui revisione è stata recentemente ...

'Non c'è nessuna preoccupazione per la gestione delle terapie. I pazienti sono seguiti sia sul territorio daidi famiglia sia dagli specialisti, che insieme danno risposte ai pazienti e chiedono alle istituzioni di aiutarli nel favorire una ..."Non c'è nessuna preoccupazione per la gestione delle terapie. I pazienti sono seguiti sia sul territorio daidi famiglia sia dagli specialisti, che insieme danno risposte ai pazienti e chiedono alle istituzioni di aiutarli nel favorire una ...'Nessun allarme per terapie', spiega all'Adnkronos Salute Walter Marrocco in merito alle polemiche legate alla nota 101 dell'Aifa ...Una sotto-analisi nell’ambito dell’ETNA-AF Europe ha evidenziato che sia la fragilità percepita dai medici che quella oggettiva hanno un andamento simile in termini di outcome.2 Un’analisi della ...