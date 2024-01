Anticipazioni Uomini e Donne | ecco quando si registrano le puntate | nuovo tronista in studio?

(Di sabato 13 gennaio 2024) Due registrazioni in vista per il trono classico e il trono over diquesta settimana. Infatti, grazie alledi Lorenzo Pugnaloni sappiamoaverranno le riprese delle prossimedel dating show di Maria De Filippi. Inoltre, dopo che Cristian Forti ha fatto la sua scelta, potrebbe presentarsi inun. Chi sarà?: le date delle prossime registrazioni Stando alle, sia lunedì 15 gennaio che martedì 16 gennaio 2024 ci saranno le prossime registrazioni del trono classico e del trono over di. C’è grande curiosità per quanto riguarda il percorso ...

...perché stando allesembra che Cristian abbia scelto Valentina . Forse perché aveva paura di prendere il no da Virginia Valentina entra in studio arrabbiata con il tronista die ...Terra Amara: Fekeli è stato ucciso... Fekeli è morto . Proprio come la sua amata Hunkar, morta per mano di Behice dopo averla smascherata, l'uomo è stato ucciso daglidi ...C'è Posta Per Te, il people show ideato e condotto da Maria De Filippi, torna nella prima serata di Canale 5 oggi, sabato 13 gennaio. Dalla sua prima puntata, 24 anni fa (era il 12 ...Terra Amara, anticipazioni puntata di ogg 13 gennaio: è giallo per la morte di Fekeli, sospetti e intrighi dietro la tragedia ...