Anestetizzati dall’odio

(Di sabato 13 gennaio 2024) Quando ero giovane, non c’era nulla di simile a questa spaventosa ondata di femmicidi. Ma che cosa sta succedendo nella nostra società?Agnese Belleivia email Gentile lettrice, non scrivo volentieri di questi temi, perché mi sgomentano. Non so se una volta ci fossero meno episodi o se è solo che allora ricevevano minore attenzione mediatica. Ma penso di poter dire che, al di là dei discorsi su machismo e patriarcato, oggi emerge il crollo delle sicurezze maschili. La violenza è una spia di debolezza. Ai maschi oggi viene meno il vantaggio competitivo, ossia l’antica certezza di ruolo: il marito quale capofamiglia (o “food-winner” come si dice in inglese, colui che guadagna da mangiare) e la sua donna quale angelo del focolare, relegata alle retrovie. Ovviamente non era proprio vero neppure allora, ma adesso la contraddizione è esplosa, e nel contempo la società è più consumista, più ...