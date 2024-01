Ancelotti | «Xavi non dà priorità alla vittoria? Strano | a lui piace vincere tanto quanto a me»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 13 gennaio 2024) Carloha parlato in conferenza stampaviglia del “Superclassico“, la finale di Supercoppa contro il Barcellona: Come sta affrontando la finale di domani la squadra? «Stiamo bene, tranquilli. La squadra si è ripresa… o si riprenderà entro domani. Emotivamente siamo motivati, vicini al primo titolo stagionale. E proveremo a». Come sta Carvajal? Puoi confermare che sarai il titolare? «Bene. Aveva bisogno di un giorno di riposo in più, perché i veterani impiegano più tempo a recuperare rispetto ai giovani, ma potrà giocare». Chi sarà il portiere? «Ho deciso la formazione, ma non voglio dare indizi». E hai deciso cosa farai con il portiere da ora in poi? «Farò qualcosa! Apprezzo la tua preoccupazione, ma non preoccuparti, farò qualcosa senza preoccuparmi troppo. Abbiamo ingaggiato Kepa dopo l’infortunio di Courtois e ...