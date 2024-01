Amici News | Isobel e Cricca si sono lasciati di nuovo | l’ex allievo rompe il silenzio sui social

(Di sabato 13 gennaio 2024)ha ufficialmente annunciato la fine della sua relazione conKinnear attraverso un toccante messaggio pubblicato sul suo profilo Instagram.di22 aveva preso la decisione di prendere una pausa daie accompagnare sua madre in un viaggio di lavoro in Africa a seuito di un momento difficile legato alla rottura con la ballerina professionista del talent show di Maria De Filippi. Ora il cantante è tornato sui suoi profili intervenendo direttamente sulla vicenda.conferma la rottura conAttraverso un lungo messaggio scritto,ha voluto informare i suoi fans su ciò che sta accadendo nella sua vita in questo momento, smentendo le ipotesi ...

L'area di via Levanzo è stata invece dedicata aglia quattro zampe: vista la presenza di muri perimetrali per la gran parte dell'estensione e trattandosi di un'area interna e con limitato ...I due sono moltoe Francesco ha sempre fatto il tifo per lui quando veniva nella Capitale per ... rimani collegato con Forzaroma per scoprire tutte ledi giornata sui giallorossi in ...Sul caso indagano gli agenti del Commissariato di polizia di Giugliano che, insieme a personale della polizia scientifica e con il supporto di personale Enel e dei Vigili del Fuoco, si sono recati in ...Per la morte di Julie è indagato, con l’accusa di istigazione e violenze, lo studente del Brindisino che è stato per ultimo a casa della ragazza ...