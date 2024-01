Amiche da una vita girano il mondo a 80 anni | Ellie e Sandy

Leggi su dilei

(Di sabato 13 gennaio 2024) “Non si invecchia in base al tempo che si ha alle spalle, si invecchia quando si iniziano a dimenticare i sogni”, diceva una celebre frase di Sergio Bambarén. Non esiste un momento giusto o sbagliato per inseguire ciò che ci fa battere il cuore, non esiste un’età oltre la quale dovremmo chiudere i nostri desideri in un cassetto. Questo è esattamente ciò che hanno fatto, dueinseparabili del Texas, che all’età di 80hanno deciso di intraprendere un viaggio intorno alin 80 giorni. Un progetto ambizioso, un’avventura che molte persone avrebbero considerato folle o impossibile. Lo avevano immaginato per, pianificato nei dettagli e finalmente il giorno era arrivato. Insieme, come sempre, hanno preso la decisione di imbarcarsi in questa straordinaria ...