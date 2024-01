Alzheimer | la malattia si può rallentare | il beneficio è reale

Leggi su informazioneoggi

(Di sabato 13 gennaio 2024) Ladiè una forma di demenza progressiva e, al momento, senza cure definitive. Ma c’è un modo per rallentarla subito. Come suggeriscono alcuni studi e ricerche che hanno trovato spazio in alcune pubblicazioni scientifiche, ladipuò essere tenuta sotto controllo, pur non essendo curabile del tutto. Per questa forma di demenza senile, infatti, non esistono al momento medicinali o terapie in grado di condurre il malato fuori dal tunnel, anche se la medicina ha fatto notevoli passi avanti negli ultimi anni.di, un trattamento efficace e non molto conosciuto (Informazione Oggi)Di seguito vedremo un percorso utile al’evoluzione negativa della, ma che non tutti ...