Almeria vs Girona – probabili formazioni

(Di sabato 13 gennaio 2024) Il, squadra sorpresa, passerà in testa alla classifica della Liga se eviterà la sconfitta contro l’, squadra di base, nella gara di domenica 14 gennaio al Power Horse Stadium. Ilè attualmente secondo in classifica, a pari punti con il Real Madrid, mentre l’è ancora in fondo alla classifica, in attesa della prima vittoria stagionale. Il calcio di inizio divsè previsto alle 14 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreLa ricerca del primo successo stagionale nella Liga da parte dell’continua questo fine settimana, con la squadra alla ricerca di un risultato che possa fungere da trampolino di lancio nella lotta ...

La domenica 14 gennaio inizia alle 14:00 con l'incontro tra, raccontato con passione da Edoardo Testoni . Alle 16:15 , Cadice affronterà il Valencia con la telecronaca di Alessandro ...In campionato il derby basco tra Athletic e Real Sociedad.fa visita all'La Liga intanto prosegue e il sorprendente Girona ha la possibilità di restare solo in vetta se vincerà una gara non complicata con l'Almeria.Almeira-Girona di La Liga, pronostico e quote scommesse per questa partita di calcio spagnolo in programma domenica 14 gennaio 2024.