Alexandru Ivan | morto per errore a 14 anni |  cosa è successo

(Di sabato 13 gennaio 2024) Monte Compatri, vicino Roma, si è svegliata sabato con una notizia sconvolgente:, un ragazzo di 14di origini romene, è stato tragicamente ucciso a colpi di arma da fuoco. L’omicidio è avvenuto intorno alle 3 del mattino nel parcheggio della metro Pantano, capolinea della linea C. Prima dell’omicidio, pare ci fosse stata una discussione tra bande in un bar locale. I dettagli emergenti rivelano una scena orribile:era insieme al compagno della madre quando è scoppiata la lite tra almeno sette persone nel locale. Secondo i primi riscontri, l’omicidio potrebbe essere legato a un regolamento di conti tra bande rivali per droga o altri affari criminali, una teoria però messa in dubbio da alcuni testimoni. Una svolta potrebbe venire da un video che ricostruisce l’identikit dei ricercati e dal ...

'Sono stati gli zingari a uccidere'. Ne è convinto lo zio del quattordicenne romeno ammazzato a colpi di pistola nella notte tra venerdì e sabato nel parcheggio del capolinea della metro C Pantano , lungo via Casilina, ...Articolo in aggiornamento " È morto senza un motivo. Gli hanno tolto la vita per niente ". Queste le parole dello zio di, il 14enne ucciso nel parcheggio della metropolitana Pantano, al confine fra i comuni di Roma e Monte Compatri. La famiglia non riesce a darsi pace per questa morte. Il giovanissimo è ...L'obiettivo era spaventare, era un avvertimento». A raccontarlo lo zio di Alexandru Ivan. Il 14enne ucciso nella notte a Roma. «Prima sparato in aria e poi contro di loro - aggiunge Ionut, fuori dalla ...La passione per la boxe, le moto, gli amici, la famiglia. I parenti di Alex, il 14enne coinvolto in un agguato e ucciso a colpi di pistola, si stringono intorno a papà Ivan, appena arrivato dalla ...