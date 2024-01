Alex Wyse si apre sulle rotture e rivela | “C’è una persona dietro le quinte”

Leggi su biccy

(Di sabato 13 gennaio 2024) Non solo Murat Unalmis e Paolo Ciavarro con Clizia Incorvaia, a Verissimo Silvia Toffanin ha ospitato anche un ex amico di Maria.è stato nel programma di Canale 5 per presentare il suo nuovo singolo La Mia Canzone Per Te (pezzo molto carino) ed ha anche risposto a qualche domanda della padrona di casa.si è aperto e con molta sincerità ha parlato della sua pausa dalla musica e di due suesulla sua solitudine e le sue. Tra le tante cosehato che Una Canzone Per Te è dedicata ad unacon cui è stato insieme. Silvia ha chiesto al cantante se lain questione fosse quella che erale ...