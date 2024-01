Alex Wyse confessa a chi è dedicato il suo ultimo singolo e non è per l’ex Cosmary come pensavano tanti

Non solo Murat Unalmis e Paolo Ciavarro con Clizia Incorvaia, a Verissimo Silvia Toffanin ha ospitato anche un ex amico di Maria. Alex Wyse è stato ... (biccy)

a Verissimo ha ripercorso i momenti salienti di Amici di Maria De Filippi insieme a Silvia Toffanin. Il cantante ha parlato del suo periodo creativo in solitaria e lasciato indizi sulla sua ...Ci saranno Raoul Bova , l'ex cantantge di Amicie la coppia formata da Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro . Verissimo Anticipazioni e Ospiti, sabato 13 e domenica 14 gennaio 2024 Silvia ...Silvia e Giulia Provvedi a Verissimo hanno svelato di aver vissuto un mese difficile. La madre è stata molto male, ma per fortuna ora è tutto ok. Video ...Diego Armando Maradona Junior parla di come ha scoperto di essere il figlio del grande calciatore Diego Armando Maradona.