Alessia Marcuzzi | il video mentre si fa bella divide i fan | «Bellissima» | «credi di avere ancora 15 anni?»

Nella puntata di Striscia La Notizia andata in onda ieri, Valerio Staffelli ha consegnato il Tapiro D'oro a Stefano De Martino per i presunti ... (comingsoon)

Ha comunque smentito categoricamente alcune voci, come quelle riguardanti. Belen Rodriguez e Stefano De Martino - Spetteguless.it Non poteva mancare però l'occhio di Striscia La ...... Luca Campana a 'Striscia la Notizia': 'Non mi ha nemmeno chiesto scusa' Leggi Anche Tapiro a Stefano De Martino dopo le accuse di Belen: 'Smentisco la storia conCerto'Alessia Marcuzzi utilizza il suo profilo Instagram come se fosse una specie di diario e, quindi, tramite storie, foto, post o reel, racconta ai suoi milioni di fan le sue giornate, i suoi progetti ...Stefano De Martino, il padre lancia una frecciatina a Belen Rodriguez Stefano De Martino è sicuramente uno dei personaggi più discussi in ...