Albano Sant’Alessandro | investito da un’auto muore 52enne in bici

Leggi su bergamonews

(Di sabato 13 gennaio 2024)haun uomo incletta venerdì sera, 12 gennaio, verso le 22.40 in via Cavour 8 poco lontano dall’incrocio con via Galvani. Un impatto violentissimo che non ha lasciato scampo ad un. L’uomo è stato sbalzato ad una decina di metri dallo scontro. L’auto, una Peugeot guidata da una donna di 47 anni, che viaggiava da Torre de’ Roveri in direzione della rotonda con la vecchia statale 42, ha la parte anteriore completamente distrutta e nell’impatto sono scattati gli airbag. Un dettaglio sul quale stanno cercando conferma i carabinieri è se l’uomo fosse in sella allacletta o se la stava accompagnando a mano. Ulteriori informazioni dell’incidente saranno resi noti nella mattina di sabato 13 gennaio, quando saranno stati ...