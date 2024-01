Albano Sant’Alessandro | ciclista travolto e ucciso

(Di sabato 13 gennaio 2024) Pubblicato il 13 Gennaio, 2024 Un 52enne in bicicletta è morto la notte scorsa investito da un’auto guidata da un 21enne, ad, paese in provincia di Bergamo dove la vittima abitava. La vettura, una Peugeot Gt, viaggiava a velocità elevata. La vittima, Luca Rossi, secondo quanto è emerso dai rilevi, è stata sbalzata a oltre 50 metri di distanza dal punto dell’impatto. Alcune delle persone che risiedono in zona, udito il forte botto, sono accorse alla finestra e si sono trovati di fronte l’impressionante scena dell’incidente. Subito sono stati chiamati i soccorsi: nulla da fare, però, l’operaio 52enne è deceduto sul colpo a causa della gravità dei traumi riportati. Sul posto sono giunti anche i carabinieri di Treviglio. Illeso il giovane alla guida dell’auto, che è stato accompagnato dagli agenti della ...

