Alain Delon | la compagna giapponese denuncia i figli per tentato omicidio

Bouzrou stima che 'il trattamento per stabilizzare lo sviluppo del linfoma di cui soffre () non gli è stato somministrato dal luglio 2023, cioè da più di sei mesi'. Inoltre, 'il rapido e ...Disi continua a parlare. In Francia, nelle ultime ore, è scoppiato un nuovo caso attorno all'attore. Hiromi Rollin , l'ex compagna diha mandato una lettera alla procura di Montargis, ...Alain Delon, una nuova querelle giudiziaria agita la vicenda dello stato di salute dell'ex divo. L'ex compagna dell'88enne attore, Hiromi Rollin, ha denunciato i figli di Delon di ...Faida tra fratelli È solo l'ultimo capitolo di una diatriba familiare che va avanti ormai da qualche mese con al centro il divo del cinema francese. Nelle scorse settimane, il fratello più piccolo, Al ...