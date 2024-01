Al Teatro Fusco arriva “Ferdinando” di Arturo Cirillo

Leggi su tarantinitime

(Di sabato 13 gennaio 2024) In una casa di campagna ai piedi del Vesuvio, in un Regno delle Due Sicilie che ha cessato di esistere, le antiche istituzioni della nobiltà borbonica continuano stancamente a sopravvivere, quasi per inerzia. Fino all’arrivo di un giovane capace di rompere gli schemi e mettere a nudo le contraddizioni di un’intera società. Alrivive la commedia di Annibale Ruccello: martedì 16 (ore 21.00) e mercoledì 17 gennaio (ore 18.00)sale sul palco con il suo “”, ennesimo appuntamento con la prosa d’autore del fortunatissimo palinsesto messo a punto dalin sinergia con l’amministrazione comunale e con il supporto delPubblico Pugliese. «Apriamo il 2024 con un’opera interessante – il commento del ...