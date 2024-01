Aiutate negli attacchi Il dispaccio che prova le pressioni su Chigi

In molti casi gli utenti destinatari dei progetti possono essere persone con disabilità che spesso necessitano di esserespostamenti in quanto non autosufficienti o perché bisognose di ...In molti casi gli utenti destinatari dei progetti possono essere persone con disabilità che spesso necessitano di esserespostamenti in quanto non autosufficienti o perché bisognose di ...Il Centro servizi per il contrasto alla povertà, promosso dal Comune di Sondrio con la rete di partner pubblici e privati e finanziato con fondi europei, è diventato realtà. Alla Piastra, nei locali d ...INSERITO DA: Orienta spa – IL GIORNO: 15/12/2023 SETTORE: Personale Operaio SEDE DI LAVORO: Perugia Orienta spa ricerca per importante azienda nel settore energia e telecomunicazioni 1 aiuto ...