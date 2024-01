Agli Australian Open Sinner è pronto per vincere uno slam

... "La scelta di non andare in Davis alla fine serviva a quello, la programmazione si fa in base... siamo pronti ad avere a che fare con un connazionale che potrebbe, a partire dall'Open ...... 'L'Open per me è sempre quello più interessante perché i giocatori si sono riposati un ... in quel determinato momento e questo è quello che secondo me manca ancora a Sinner ealtri: ...Cauto ottimismo. Stavolta non si può certamente affermare che sia stato un cattivo sorteggio per Jasmine Paolini, ora numero ...Operazione Atalanta ancora sì, operazione Prosperity Guardian ancora no. Che cosa farà l'Italia dopo il massiccio contrattacco della marina militare degli Stati Uniti contro ...