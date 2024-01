Affari tuoi | il Dottore sbaglia l' offerta | errore mai visto

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 13 gennaio 2024) Advenerdì sera è andata in scena forse la partita più emozionante degli ultimi anni. La pacchista scelta come concorrente è Claudia da Celano, in rappresentanza dell'Abruzzo. Insieme a lei c'è papa Nazzareno, una forza della natura con cui si diverte a girare l'Italia pubblicando i loro reportage sui social. La loro corsa è entusiasmante, mamma e papà arrivano agli ultimi due pacchi con da un lato 50mila euro e dall'altro la bellezza di 200mila. In mano hanno il pacco numero 3 e iltentatore prova a convincerli a desistere offrendo loro 92mila euro. Roba pesante, insomma. Prima, però, quando c'erano ancora tre pacchi in gioco, sempre ilaveva fatto unapiù bassa, di 50mila euro. Decisione strategica che ha fatto storcere il naso a molti telespettatori ...