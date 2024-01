“Affare fatto!” | Napoli | operazione chiusa in queste ore

(Di sabato 13 gennaio 2024) Altro giro, altroper il. Gli azzurri hanno chiuso un altro colpo. La firma è prevista per le prossime ore, con il calciatore pronto a trasferirsi. Si apre il sipario sul girone di ritorno. Dopo le prime, disastrose 19 giornate, i campioni d’Italia delsono chiamati a salvare la faccia e l’orgoglio. Al giro di boa gli azzurri sono arrivati a toccare il fondo, crollando in casa del Torino con un secco 3-0 che ha scatenato la furia dei tifosi. Per tentare l’ardua risalita il pugno duro della società ha imposto il ritiro a Pozzuoli. La giornata odierna rivelerà se la decisione porterà ai frutti sperati. In concomitanza con Genoa-Torino, sarà proprio la truppa di Walter Mazzarri ad aprire i battenti del girone di ritorno. I partenopei saranno impegnati nel derby campano contro la Salernitana. La mente riporta al 30 ...

... quello che già in passato avevasaltare il suo arrivo all'Inter. De Laurentiis ha trattato ... mentre l'intesa con l'Udinese resta ancora valida per uncomplessivo da 25 milioni, bonus ...Calciomercato Napoli - Tuttoper il passaggio di Hadam Traoré al Napoli , ma resta ancora un ultimissimo step non banale ... Mercato Napoli,Traoré non sicuro al 100% Come infatti riporta ...Krunic Fenerbahce, novità sulle cifre dell’affare: quanto incassa realmente il Milan dalla cessione del bosniaco L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sulla cessione di Rade Krunic al Fen ...L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla trattativa per Hamed Junior Traorè al Napoli. Secondo il quotidiano prima delle firme, non è il caso di sbilanciarsi, però Hamed J ...