AEW | Gli Hardy e Mark Briscoe mettono gli occhi sulle cinture Trios

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 13 gennaio 2024) Settimana scorsa a Rampage si è formata una alleanza tra gli(Matte Jeff) e. I tre hanno sconfitto sul ring The Butcher, The Blade e Kip Sabian. Sembra proprio che questa alleanza sia destinata a proseguire, come è emerso da un segmento di backstage della puntata di Rampage di ieri notte.nel mirino Ieri notte a Rampage durante un segmento di backstage glihanno parlato del futuro della loro alleanza. Il gruppo, noto con il nome di The Brethen, pare destinato restare unito. Jeffha evidenziato che, settimana scorsa, non solo hanno preso a calci gli avversari sul ring, ma anche i rating tv con Rampage che ha fatto ...