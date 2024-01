Adani | «La BoboTv era una rock band | Vieri l’ha tradita ma è più ferito lui di me»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 13 gennaio 2024) Le dichiarazioni dell’ex giocatore Lelesu quella che è stata l’esperienza alla Bobo TV: lasciata non senza qualche polemica Con un’intervista a Il Messaggero, Lele, opinionista ed ex calciatore dell’Inter, ha raccontato la fine di un’esperienza a lui particolarmente cara come quella della Bobo TV: finita non senza qualche polemica dove sia lui che Bobosi sono scontrati sui social tra storie, retroscena e un vero e proprio braccio di ferro. «Laè finita a novembre inaspettatamente. Era il frutto di un percorso di amici che con il tempo si era abbastanza consolidato. La cosa più grave e che non perdonerò è il tradimento dell’amico. Togliendo qualcosa da me stesso per il bene comune ho salvato launa quarantina di volte. Una cosa che metteva insieme tutto: il valore ...