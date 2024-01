Acer Swift Go 14 SFG14-71-765R | Recensione del PC Portatile con Intel Core i7 | 16 GB RAM e Display OLED 2 8K

L‘azienda Acer ha presenta to recentemente le nuove soluzioni 3D stereoscopiche SpatialLabs e i nuovi computer portatili Swift Go con processori ... ()

I notebookGo eX 14 sono esempi eccellenti di PC IA pronti per il mercato, alimentati da processori Intel Core Ultra e dotati di una nuovissima NPU che abilita le funzionalità ...6 condivisioni Condividi Tweet Giuseppe Biondo FONTE Notizie Relazionate CES 2024 Eventi Articoloal CES 2024 con portatili AI: Aspire 3D SpatialLabs,Go e X - PREZZI 2 08 Gennaio 2024Acer ha presentato una serie di nuovi device perfetti per i gamer: schede grafiche, monitor e notebook gaming.L'azienda Acer ha presentato recentemente le sue nuovissime soluzioni 3D stereoscopiche SpatialLabs e i nuovi computer portatili Swift Go.