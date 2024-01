Abodi | “Superlega? Ci stiamo coordinando con i colleghi dei club europei”

La sentenza sulla Superlega "deve essere colta come un' opportunità per migliorare quello che c'è": è quanto ha detto il ministro dello sport Andrea ... (247.libero)

“Ci stiamo coordinando con tutti i colleghi europei per assumere una posizione che non valuti la sentenza, ma che diventi per quanto ci riguarda ... (sportface)

Le parole di Andrea Abodi , Ministro per lo Sport, sulla possibile creazione della Superlega. Tutti i dettagli Andrea Abodi , Ministro per lo ... (calcionews24)

Lo dichiara il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea, in una nota parlando dell'incontro di ieri a Bruxelles con anche lacome ordine del giorno. "Tali caratteristiche sono ...Lo ha dichiarato in una nota il ministro dello sport, Andrea, commentando quanto emerso ieri dall'incontro a Bruxelles con latra i temi all'ordine del giorno: 'Tali caratteristiche ...Aggiornamenti sul fronte Antonin Barak dall'esperto di mercato di Gianluca Di Marzio. Secondo quanto riporta il giornalista di Sky Sport, il Napoli sta insistendo per il centrocampista ceco della ...Nell’ultimo periodo il calcio italiano ha dovuto prendere atto dell’addio al Decreto Crescita, una stangata che rischia di mettere in seria difficoltà molti club di Serie A, visto il taglio netto alle ...