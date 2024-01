A Roma studenti puniti dopo l' occupazione del liceo Tasso | Valditara si congratula con il preside

studenti di Medicina (e aspiranti studenti ) si sono dati appuntamento in piazza degli Apostoli a Roma per manifestare contro il numero chiuso . Nel ... (ilfattoquotidiano)

L'episodio di protesta al liceo Tasso ha portato a conseguenze inattese per gli studenti coinvolti. Come segnala il Corriere della Sera ha proposto ... (orizzontescuola)

Non hanno intenzione i presidi dei licei di Roma di farla passare liscia agli studenti e alle studentesse che hanno occupato i licei. 5 in ... (open.online)

E’ in programma per sabato 13 gennaio 2024 a Roma una manifestazione del Movimento studenti Palestinesi in Italia dalle 15 alle 18 in via dei Fori ... (ilcorrieredellacitta)

Il dirigente del liceo Tasso diha disposto anche il 5 in condotta per gli. "La scuola costituzionale e dunque democratica - precisa Valditara - è quella che insegna a rispettare le regole e a coniugare libertà con ......liceo Tasso di, è più critico il Partito decmocratico che si è unito alla voce delle famiglie contrarie a questi tipi di punizione che risultano eccessivi rispetto alla necessità degli...Il dirigente del liceo Tasso di Roma ha disposto anche il 5 in condotta per gli studenti. "La scuola costituzionale e dunque democratica - precisa Valditara - è quella che insegna a rispettare le rego ...Roma, 13 gen. (askanews) - 'Mai più apartheid, Palestina libera, Israele assassina'. Questo lo slogan che viene scandito in via dei Fori Imperiali, ...