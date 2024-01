A Parigi la posa dell’ultima trave di Notre Dame | emozione e fiori al completamento del restauro

(Di sabato 13 gennaio 2024) Sembrava impossibile, e invece l’opera è quasi compiuta. Ai falegnami hanno fatto ladi. Con profonda commozione gli operai tutti hanno quasi concluso l’opera di, a seguito del devastante incendio del 2019, che sembrava averne decretato la fine per sempre. IldiL’ultimadell’abside della chiesa è posta a circa 90 metri d’altezza, ed è lunga 12 metri e pesante 350 chili. Fa parte dell’ossatura del coro della cattedrale, confermando così la fine deldi quella parte. Il lavoro ha richiesto il coinvolgimento di oltre 150 persone, fra falegnami e artigiani specializzati. Alla guida c’era Philippe ...

L'intelaiatura del tetto di Notre Dame de Paris , dopo il devastante incendio del 2019 , è stata finalmente completata con ladell'ultima trave dell'abside , a circa 90 metri d'altezza: lunga 12 ...... Centinaia di falegnami hanno tagliato a mano 4mila tasselli di legno per chiudere alla perfezione le 900 travi che reggeranno l'abside del coro ...