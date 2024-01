A che ora gioca Sinner con Van de Zandschulp | dove vedere in tv il 1° turno degli Australian Open

(Di sabato 13 gennaio 2024) Domani, alle 02.00 italiane (diretta tv su Eurosport1 HD o su Eurosport2 HD), Jannikesordirà agli2024. L’altoatesino (n.4 del mondo) darà il via alle danze sul Centrale di Melbourne, affrontando l’olandese Botic van de(n.59 ATP). Una sfida non banale per, trattandosi di un primoin uno Slam. LA DIRETTA LIVE DI-VAN DEDALLE 2.00 Il classe 2001 del Bel Paese viene da una chiusura di 2023 straordinaria, suggellata dalla vittoria in Coppa Davis e dal raggiungimento della posizione n.4 del ranking. Un riscontro frutto delle affermazioni nei tornei a Pechino (Cina) e a Vienna (Austria), senza dimenticare la Finale raggiunta nel Master di fine anno a Torino. Partite nelle quali l’azzurro ha ...

A febbraio lo zio di Avetrana finirà di scontare la condanna a 8 anni (ridotta per buona condotta e per lo «svuota carceri») per l'occultamento del ... (vanityfair)

A che ora inizia C’è Posta per Te 2024 : l’orario della messa in onda su Canale 5 A che ora inizia C’è Posta per Te 2024 il sabato sera su Canale 5? ... (tpi)

... solo nel 2022 i contenziosi legali sembravano esser stati definiti con una divisione al 50/50 tra i familiari di Prince e la Primary Wave,gestisce il catalogo dell'artista dal 2021., come ...Secondo gli esperti, è stata una vera fortunala zanna non si sia danneggiata in alcun modo;però lo scheletro si trova al sicuro nel North Dakota Heritage Center & Museum , dove verrà ...MantovAgricoltura archivia il girone d’andata, tra luci ed ombre, con un settimo posto in classifica e si prepara a ritornare in campo nella gara di domenica 14 gennaio alle ore 18:00 contro ... La ...«La città ha bisogno di un grande palaeventi che sia ovviamente destinato allo sport ma anche ad altro. Stiamo studiando varie opzioni, ma nel 2024 sceglieremo perché per ...