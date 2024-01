“A Belen ha risposto così” Il padre di Stefano De Martino pesantissimo con l’ex nuora Dopo le accuse si tradimento | ecco cosa spunta

(Di sabato 13 gennaio 2024) Nei giorni scorsi l’inviato di “Striscia la notizia” Valerio Staffelli ha consegnato il Tapiro d’oro aDe. Il conduttore Rai ed ex marito diRodriguez, accusato nei giorni dalla showgirl argentina di averla tradita con diverse donne, è tornato in televisione grazie all’incursione dell’inviato del telegiornale satirico. Tra le amanti diDe, sempre secondo la showgirl argentina, ci sarebbe anche Alessia Marcuzzi. Nel mondo vip italiano, quello traRodriguez eDeè una delle love story più note, soprattutto per i continui tira e molla. La showgirl e il ballerino e conduttore si sono conosciuti ad Amici. Si sono poi sposati nel 2013 (nello stesso anno è nato il primogenito Santiago). ...

... che hacon humor, giocando sulla sua presunta inabilità in matematica in riferimento alle 12 donne menzionate da. Potrebbero quindi essere più di 12 donne D13i più Di meno Insomma, ...Perchéinvece ha deciso di parlare " Chiunque dichiari apertamente i tradimenti del coniuge ... la persona reale, allora è tutta un'altra situazione." De Martino haall'inviato di ...Tra moglie e marito non mettere il dito, anche quando si tratta di una coppia che sta divorziando a causa dei numerosi tradimenti di lui. Non solo le «12 signorine» con cui Belen ...Stefano De Martino, il padre lancia una frecciatina a Belen Rodriguez Stefano De Martino è sicuramente uno dei personaggi più discussi in ...