76enne scompare per mesi | trovano il corpo mummificato in casa

Leggi su thesocialpost

(Di sabato 13 gennaio 2024) Un caso che sembra uscito da un romanzo giallo ha scosso la comunità di Civitanova Alta, un pittoresco borgo nella provincia di Macerata. Venerdì pomeriggio, i carabinieri, insieme ai vigili del fuoco, hanno fatto una scoperta sconcertante: ildi Renato Monteverde, 76 anni, rinvenuto nella suainagibile. Monteverde, noto per il suo carattere eccentrico e la sua passione per la fotografia di moda negli anni ’60, era scomparso dalla vista pubblica da diversi. Secondo le testimonianze, l’ultimo contatto noto con il mondo esterno risale ad agosto, quando un vecchio amico lo incontrò per un breve scambio di parole. La tragica verità è venuta alla luce solo dopo che la sorella e la nipote di Monteverde, preoccupate per la sua prolungata assenza, hanno denunciato la sua scomparsa. Le due, ...