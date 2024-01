50 giovani da seguire nel 2024 – Quinta parte

Leggi su ultimouomo

(Di sabato 13 gennaio 2024) Ultimo capitolo della nostra lista di Under 20 da tenere d’occhio nell’anno che si è appena aperto. Se ve le siete perse: qui trovate la prima, qui la seconda, qui la terza e qui la quarta. Buona lettura. 41. Nicolò Tresoldi, 2004, Hannover (Germania) Se vi piacciono gli attaccanti che lottano su ogni pallone come se fosse l’ultimo disponibile per salvare il pianeta allora Nicolò Tresoldi è il talento che fa per voi. Nato a Cagliari da un ex calciatore professionista italiano e da una hostess argentina, Tresoldi si è trasferito in Germania dal 2017, quando la madre ha trovato lavoro all’aeroporto di Hannover, abbandonando, insieme all’Italia, anche il percorso iniziato nel tennis, in cui pare avesse qualche possibilità (uno dei suoi compagni era Luca Nardi, che al momento è numero 115 nel ranking ATP). Dal 2018 – da quando aveva quindi 14 anni – Tresoldi fa ...