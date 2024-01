16enne tedesca trovata ai piedi di un sentiero | sarebbe morta per il freddo e l’abbigliamento inadatto

(Di sabato 13 gennaio 2024) È stataieri aidi unnei pressi San Candido, in Alto Adige, una turistadi 16 anni. La giovane risultava dispersa e dopo l’inizio delle ricerche, il suo corpo senza vita è stato trovato dal Soccorso Alpino e dalla Guardia di Finanza. Le prime analisi sul corpo hanno permesso di capire che la ragazzacaduta mentre si trovava su un percorso considerato semplice, ma che nonper le lesioni quanto invece per essere sottoposta alle bassissime temperature per diversevore, per giunta non avendo un abbigliamento adatto o una consona attrezzatura. L’esatta dinamica di quanto accaduto non è ancora stata ricostruita nel dettaglio, ma dalle prime informazioni pare che la giovane, una turista ...

Tragedia a San Candido: la ragazza, in vacanza con la famiglia, sarebbe caduta in un dirupo. A dare l'allarme i parenti che l'hanno attesa per ore in ...E' morta verosimilmente per assideramento la turistadi 16 anni, trovata ieri morta in un bosco sopra San Candido, in Alto Adige. E' quanto ha ... La salma dellaè stata infine trovata, ...Questo l'esito dell'autopsia sul corpo della ragazza che ieri ha perso la vita durante una passeggiata in montagna. Esclusa la morte sul colpo ...Esclusa la presenza di traumi, il corpo rinvenuto poco distante dal maso in cui soggiornava con la famiglia (ANSA) ...