Zoe Cristofoli da perdere la testa | scollatura mozzafiato per lady Hernandez

Sono passati circa dieci mesi dalla rapina nell'abitazione di Theo Hernandez e della compagna. Nonostante il tempo trascorso, il terribile avvenimento ha certamente cambiato il modo di vivere della coppia e del figlio Theo Jr . Ora, per il terzino, sta per iniziare un'altra ...Il match di andata ha già visto, compagna di Theo Hernandez del Milan , sfoggiare un bikini rosa mozzafiato apprezzatissimo dai tifosi. Cos'avranno in mente le due "Capitane" ...Zoe Cristofoli fa letteralmente impazzire i suoi follower: fisico mozzafiato per lady Theo Hernandez sui social ...L’ultimo dell’anno dei calciatori: Chiesa e Vlahovic assieme, Lautaro in Spagna dalla sorella della moglie, Theo Hernandez a Milano (e c’è anche la stella del Bologna Zirkzee), Kvara è tornato in Geor ...