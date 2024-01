Zelensky non ha comprato la villa di Goebbels

Leggi su facta.news

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Il 30 dicembre 2023 è stato pubblicato su Facebook un post in cui si afferma che il presidente ucraino Volodymyravrebbe acquistato a Berlino, tramite una società offshore, «la casa che apparteneva al ministro della Propaganda del Terzo Reich», Joseph. Come si legge sempre nel post, «Sabine Mels, ex dipendente della BIM (l’agenzia immobiliare che gestisce le proprietà comunali di Berlino)» avrebbe pubblicato «un contratto di compravendita immobiliare, secondo il quale laè stata acquistata da Film Heritage Inc nell’ottobre 2023 per oltre 8 milioni di euro. La società, secondo The Guardian, è di proprietà del presidente dell’Ucraina Vladimired è registrata in Belize». Nel contenuto social analizzato è presente anche l’immagine del presunto contratto datato 18 ottobre 2023 che ...